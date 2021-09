De acordo com o jornal Público, o voo TP231, da TAP, foi obrigado a regressar ao aeroporto Humberto Delgado, três horas depois de descolar no final da manhã com destino a Washington.

Segundo a companhia aérea, o avião foi forçado a interromper a viagem devido a "razões técnicas" após a descolagem, tendo seguido os "necessários procedimentos de segurança”, que incluem gastar combustível, antes de regressar. A aeronave “aterrou normalmente” em Lisboa e os passageiros já foram reencaminhados para outro avião.