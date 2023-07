"Um avião grego Canadair, com pelo menos duas pessoas a bordo, caiu perto de Platanisto [uma cidade em Eubeia]", disse o porta-voz.

A Grécia enfrenta vários incêndios e altas temperaturas há mais de dez dias.

O avião, que trabalhava com outras três aeronaves e uma centena de bombeiros nesta ilha perto de Atenas, caiu numa ribanceira, segundo as autoridades.

O acidente aconteceu em Caristo, onde ocorreu um incêndio no domingo.

Os dois pilotos pertenciam à Força Aérea grega, segundo o Ministério da Defesa, citado pelo canal estatal ERT.

O canal transmitiu um vídeo do avião no momento do acidente, quando este desaparecia atrás das chamas e se podia observar fumo preto muito intenso.

Segundo a mesma fonte, desde o primeiro momento da queda da aeronave decorreu uma operação de busca e salvamento por parte do Estado-Maior da Força Aérea grega, estando também no local os bombeiros que trabalhavam no combate ao incêndio na zona.

Um helicóptero Super Puma e um helicóptero AB-205 da Força Aérea, bem como um helicóptero S-70 da Marinha foram levados imediatamente para o local em busca por sobreviventes.