Três pessoas foram hospitalizadas após o acidente do Red Air Flight 203 na tarde de terça-feira, de acordo com os bombeiros de Miami-Dade, mas nenhuma morte ou ferimentos graves foram relatados entre as mais de 120 pessoas a bordo.

"O avião sofreu um colapso do trem de aterragem principal esquerdo durante a aterragem na pista 9; saiu da pista e foi parar a uma área entre as pistas 9 e 23", informou a Junta Nacional de Segurança do Transporte (NTSB), agência americana encarregada de investigar os acidentes da aviação civil. "Após a saída da pista, ocorreu um incêndio no lado direito do avião", acrescentou.

A companhia aérea de baixo custo Red Air, lançada em novembro passado, informou que o avião chegava de Santo Domingo quando encontrou "dificuldades técnicas".

Os investigadores da NTSB irão trabalhar no local do acidente nos próximos dias e enviarão para laboratório em Washington o gravador de voz na cabine e o gravador dos dados de voo do avião.

Um vídeo divulgado pela imprensa mostra pessoas a ser retiradas do avião, um McDonnell Douglas MD-82, tombado na pista com o nariz dobrado enquanto uma espessa coluna de fumo negro sai da fuselagem.