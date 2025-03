O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) lançou hoje um aviso amarelo de agitação marítima para os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra, Braga e Madeira.

O aviso de agitação marítima é válido até às 00h00 do dia 24 de março, segunda-feira, alertando para “ondas de noroeste com quatro a cinco metros”, lê-se na nota de imprensa enviada pelo IPMA. O aviso amarelo de agitação marítima com ondas de noroeste de quatro metros estende-se à costa norte da Madeira e a Porto Santo (Madeira). O IPMA também emitiu um aviso amarelo para a possibilidade de neve para os distritos de Castelo Branco e Guarda. “Queda de neve acima da cota de 1000 metros de altitude com acumulação até cinco centímetros acima de 1.200 metros”, indica a mesma nota informativa, acrescentando que a acumulação de neve e possível formação de gelo pode condicionar ou interditar vias, bem como “causar danos em estruturas ou árvores, abastecimentos locais prejudicados”.