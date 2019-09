"Saio de consciência tranquila e com a serenidade de quem deu o seu melhor nas funções que exerce, e também com a vívida noção do orgulho de ter podido participar no seu Governo, ao serviço do país e dos nossos concidadãos", declarou Azeredo Lopes, na carta de demissão que apresentou ao primeiro-ministro, António Costa, em 12 de outubro de 2018.

Na missiva, o ex-ministro procurou rebater as "acusações" que disse que lhe estavam a ser dirigidas a propósito da recuperação do material de guerra furtado em Tancos: "Desmenti e desminto, categoricamente, qualquer conhecimento, direto ou indireto, sobre uma operação em que o encobrimento se terá destinado a proteger o, ou um dos, autores do furto, numa espécie de contrato de impunidade", disse.

Hoje, Azeredo Lopes foi acusado pelo Ministério Público (MP) dos crimes de prevaricação denegação de justiça, favorecimento pessoal e abuso de poder, suspeito de ter estado envolvido na encenação que esteve na base da recuperação, na Chamusca, Santarém, de grande parte do material militar furtado em Tancos.

Para o MP, que deduziu acusação contra mais 13 arguidos suspeitos da encenação, o ex-ministro Azeredo Lopes "infringiu, com a sua conduta, as regras e exigências de legalidade, objectividade, imparcialidade e independência que devem nortear o exercício de altas funções públicas", refere o documento, a que Lusa teve acesso.

Um mandato atribulado

Além do caso de Tancos, o mandato de Azeredo Lopes foi marcado por vários momentos dramáticos. Apenas sete meses depois de assumir o mandato, Azeredo Lopes bateu de frente com suspeitas de práticas discriminatórias em função da orientação sexual no Colégio Militar e ‘comprou’ uma guerra contra a hierarquia do Exército, pela forma como geriu o caso, resultando na demissão do então Chefe do Estado-Maior, general Carlos Jerónimo.

O ano de 2016, que Azeredo Lopes já classificou como “infeliz”, ficou marcado pela morte de três militares da Esquadra 501 da Força Aérea, quando, a 11 de julho, ocorreu um acidente com uma aeronave C-130 na Base Aérea do Montijo, durante um treino.