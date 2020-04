“Os prejuízos são enormes, porque estive quatro meses fechado e os meses mais fortes começam em março. Todos os anos recebemos entre 15 a 20 mil crianças das escolas, a quinzena da Páscoa, talvez a melhor altura, também foi perdida e não sabemos quando isto vai passar”, afirmou Francisco Simões de Almeida, sócio-gerente do parque temática.

De acordo com o responsável do Badoca Safari Park, que se preparava para abrir a nova temporada, em março, quando surgiu a pandemia, os animais, alguns de espécies ameaçadas, “com dietas muito específicas” e “cuidados bastante grandes”, obrigam à permanência diária de uma equipa de tratadores.

“Não podemos largar as rações e os alimentos no parque, irmos todos para casa e regressarmos passados dois, três ou quatro meses, não sei quando esta pandemia vai acabar”, alertou o responsável do parque, que recebe cerca de 120 mil visitantes por ano.

Segundo o sócio-gerente, a prioridade vai para o bem-estar dos mais de 400 animais exóticos, “integrados em programas de preservação e conservação”.

“Considero que, mesmo vendo alguma luz ao fundo do túnel em junho ou julho, o ano foi perdido, porque com as receitas que possa gerar em julho e agosto dificilmente conseguirei manter-me depois, com toda a época em que estamos encerrados e uma reabertura em março de 2021”, previu.