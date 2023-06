A empreitada de recuperação e reabilitação deste conjunto habitacional no Bairro Padre Cruz, na freguesia lisboeta de Carnide, enquadra-se no programa Morar Melhor, em que a empresa Gebalis pretende intervir em “11 bairros, 129 edifícios e mais de 2.000 frações”, com uma dotação financeira de 40 milhões de euros, valor consagrado no contrato-programa celebrado com a Câmara Municipal de Lisboa (CML), com um prazo de vigência entre 2022 e 2026.

No Bairro Padre Cruz, as obras incidem sobre “13 edifícios com mais de 210 fogos”, tendo como prioridade a substituição de coberturas em fibrocimento (amianto) e a colocação de novas coberturas, com ganhos de eficiência energética, bem como “a instalação, substituição e modernização de elevadores que condicionam bastante a mobilidade das pessoas mais idosas”.

Os edifícios a intervir localizam-se nas ruas Professor Pais Silva, Professor Lindley Cintra, Professor Miller Guerra e Professor Arsénio Nunes, informou a Gebalis, indicando que as obras previstas pretendem “oferecer mais qualidade de vida aos habitantes do bairro”.

A apresentação oficial do Plano de Intervenção de Obras e Reabilitação no Bairro Padre Cruz está agendada para terça-feira, às 11:00, com a presença do presidente da CML, Carlos Moedas (PSD).

O Bairro Padre Cruz começou a ser construído na década de 1950, aquando do realojamento de famílias por força da construção da Cidade Universitária, e “tem sido alvo, ao longo das últimas décadas, de inúmeras intervenções que foram mudando a sua paisagem urbana”, segundo a empresa responsável pela gestão da habitação municipal.

Em comunicado, a Gebalis indicou que este bairro de habitação municipal em Carnide conta com “mais de 3.300 residentes distribuídos por cerca de 1.400 fogos”.

As obras de reabilitação e conservação irão desenvolver-se ao longo deste ano, com o objetivo principal de “proporcionar uma franca melhoria das condições de habitabilidade e conforto à comunidade deste bairro”, dotando o edificado de uma maior sustentabilidade energética.

De acordo com o presidente do Conselho de Administração da Gebalis, Fernando Angleu, as intervenções previstas no Bairro Padre Cruz “são mais um passo” que a empresa municipal dá, “de forma segura e consistente, para garantir a obrigatória qualidade de vida da comunidade”.

Citado em comunicado, Fernando Angleu disse que a CML e a Gebalis “assumem desde o primeiro momento esse mesmo compromisso, agora corporizado por um programa que vem dar um enorme impulso de inclusão a uma cidade que se quer agregadora e sobretudo socialmente sustentável”.

O programa Morar Melhor arrancou em 6 de junho, no Bairro dos Alfinetes, na freguesia de Marvila, lembrou a Gebalis, referindo que a CML já manifestou o compromisso de aumentar de forma significativa o investimento neste âmbito, com um novo contrato-programa, a ser anunciado em breve.

Na próxima semana, o lançamento de obras é no Bairro da Boavista, na freguesia de Benfica.

Além da dotação de 40 milhões de euros prevista no contrato-programa entre CML e Gebalis, o município de Lisboa prevê investir 85 milhões de euros do Plano Recuperação e Resiliência (PRR) para o plano de intervenção e reabilitação em habitação municipal.

No início de maio, a vereadora da Habitação, Filipa Roseta (PSD), disse que o município iria arrancar ainda este ano com 11 das obras de uma “megaoperação de reabilitação” dos bairros municipais, muitos dos quais não foram intervencionados desde a sua origem.

Dos 11 bairros a intervir – 2 de Maio, Açucenas, Alfinetes, Boavista, Bom Pastor, Condado, Flamenga, Nascimento Costa, Padre Cruz, Rego e Telheiras Sul –, sete estão incluídos no Programa Especial de Realojamento (PER), que foi implementado desde 1993 para erradicar as barracas nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.