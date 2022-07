O animal “já estava à deriva e a ser seguido” pelas equipas da Polícia Marítima hoje, cerca das 18:30, "acabou por ser arrojado” para a praia algarvia, onde neste momento se encontra sob monitorização das autoridades, explicou o comandante Rodrigo González dos Paços à agência Lusa.

O capitão do porto de Portimão, que tem jurisdição na área de Albufeira, adiantou que foram iniciados "contactados com o Serviço Municipal de Proteção Civil e com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas [ICNF]”, cujos técnicos “vão agora proceder às análises pertinentes para tentar determinar o que aconteceu e qual foi a causa da morte” do cetáceo.

Posteriormente, "serão iniciados os procedimentos para a baleia ser removida do local" e encaminhada para uma zona de aterro, referiu ainda a mesma fonte, sem precisar um horizonte temporal para o trabalho ser feito.