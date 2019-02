No final da reunião da bancada do PSD, o líder parlamentar Fernando Negrão afirmou que o assunto central discutido hoje pelos deputados sociais-democratas foram “as despesas e as ajudas de custo aos deputados”, no âmbito de um grupo de trabalho a decorrer na Assembleia da República.

“Colhemos as opiniões para continuar a discussão no âmbito do grupo de trabalho”, afirmou Negrão, escusando-se a avançar dados concretos sobre a posição da bancada do PSD, que ainda terá de ser articulada com a direção do partido.

“O contributo que o PSD vai dar é no sentido de haver de facto maior clareza naquilo que diz respeito ao pagamento das despesas e ajudas de custo. Essa clareza obtém-se de forma simples, que é que os procedimentos tenham regras claras e facilmente compreensíveis”, disse, apenas.

Questionado sobre se na reunião da bancada foram discutidas as alterações ao regulamento interno, que pretendem responder aos problemas de faltas e falsas presenças de deputados do PSD, Negrão respondeu afirmativamente.

“Foi discutido no sentido em que o regulamento da bancada tem que ser articulado com as soluções encontradas neste grupo de trabalho. Logo que estejam encontradas as soluções neste grupo de trabalho, nós faremos o nosso regulamento”, afirmou.

Confrontado com o facto de o grupo de trabalho em causa não estar a discutir as faltas, mas o regime de viagens dos deputados, Negrão disse querer que o regulamento interno do PSD “seja mais amplo do que o que existe”, voltando a dizer querer aguardar pelas conclusões deste grupo.