Uma embarcação de pesca afundou-se na noite de segunda-feira, a cerca de 12 milhas a sul da ilha do Faial, mas os tripulantes foram resgatados com vida, disse à Lusa o capitão do porto da Horta.

Cidade da Horta, situada na Ilha do Faial, Açores, 6 de junho de 2017. MIGUEL A. LOPES/LUSA 24