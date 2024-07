“Os trabalhos de reflutuação permitiram colocar a embarcação à superfície, cerca das 17:45 de hoje”, disse à agência Lusa o capitão do Porto da Nazaré, João Lourenço.

A embarcação de pesca “Virgem Dolorosa” encontrava-se ao largo da Praia do Samouco, no concelho da Marinha Grande, no distrito de Leiria, depois de em 03 de julho ter naufragado com 17 tripulantes a bordo.

Os trabalhos de reflutuação do barco, a cargo de um empresa contratada pelo armador, decorriam há cerca de três semanas já que “numa primeira fase foi preciso retirar a carga em excesso e, posteriormente, proceder ao enchimento de balões que colocassem a embarcação a flutuar”, explicou João Lourenço.

Ao final do dia de hoje a embarcação foi finalmente colocada a flutuar e “será rebocada para o porto de Aveiro, onde será feita uma avaliação do seu estado”, acrescentou o comandante da Capitania da Nazaré.

O alerta para o naufrágio da embarcação foi dado às 04:33 do dia 03 de julho, para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré.

Dos 17 tripulantes, 11 foram resgatados após o naufrágio e foi declarada a morte de outros três logo nesse dia. Outros três tripulantes, naturais da Leirosa, na Figueira da Foz, foram dados como desaparecidos.

Em 10 de julho, na sequência do trabalho dos mergulhadores empenhados na operação de reflutuação da embarcação, acompanhado pela Polícia Marítima, foram encontrados os corpos dos três pescadores desaparecidos.