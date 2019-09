Após seis meses de investigação sobre a tragédia que tirou a vida a pelo menos 249 pessoas, em janeiro, o relatório final da CPI afirma que a Vale, proprietária da barragem, “sabia de todos os riscos de rutura da estrutura”.

“O conjunto de depoimentos e de dados levantados pela CPI indicou que a Vale Brasil sabia de todos os riscos de rutura da barragem em Brumadinho e que praticamente nada foi feito pela mineradora”, escreveu a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, responsável pela CPI, na rede social Twitter.

O relatório afirma que a Vale sabia que a barragem operava com um nível de segurança abaixo do previsto pelas normas internacionais do setor.

“Ocorreu cegueira deliberada da Vale”, afirmou o relator da CPI, deputado André Quintão, durante a leitura do relatório, citado pela imprensa local.

Entre os apontados pela comissão estão o presidente da companhia Fábio Schvartsman e o diretor-executivo da Vale Peter Poppinga, ambos afastados dos cargos após a rutura da estrutura, e a responsável técnica pela barragem, Cristina Malheiros.