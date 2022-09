A BBC pagou 1,4 milhões de libras a sete instituições de caridade associadas a Diana, conta o The Guardian. São elas o Centrepoint, de apoio aos sem-abrigo; o English National Ballet; a Great Ormond Street, instituição de caridade para crianças; a Leprosy Mission, de combate à lepra; o National Aids Trust, de apoio a infetados com HIV; o Royal Marsden, instituição de caridade contra o cancro; e o Diana Award.

O pagamento da BBC a instituições de caridade foi prometido na sequência do relatório do antigo juiz do Supremo Tribunal Lord Dyson sobre a entrevista.

"A BBC tinha indicado a sua intenção de doar à caridade o produto das vendas resultante da entrevista do Panorama de 1995 com Diana, Princesa de Gales. A BBC fê-lo agora. Dadas as conclusões de Lord Dyson, pensamos que esta é a linha de ação correta e apropriada", disse um porta-voz.

O valor representa a soma total recebida pelo canal pela venda dos direitos de Martin Bashir da famosa entrevista transmitida no programa "Panorama" em novembro de 1995, quando a princesa de Gales estava separada, mas não divorciada, do príncipe Carlos.

Nela, a princesa, que morreu num acidente de viação em Paris em 31 de agosto de 1997, falou pela primeira vez sobre a infidelidade do marido, alegando que havia "três pessoas” no seu casamento, uma referência a Camilla Parker-Bowles, na altura amante de Carlos. Camilla casou-se com o príncipe Carlos em 2005 e é atualmente duquesa da Cornualha.

Em maio deste ano, um inquérito interno concluiu que o jornalista teve “um comportamento desonesto” para garantir uma entrevista com a princesa Diana, numa "violação grave" das normas da emissora britânica.

O jornalista ainda trabalhava para a BBC como correspondente encarregado do tema religião, mas demitiu-se por motivos de saúde pouco antes da divulgação do relatório independente.

O inquérito pretendeu esclarecer as acusações feitas pelo irmão de Diana, Charles Spencer, de que Martin Bashir usou documentos falsos e outras manobras para persuadir Diana a aceitar dar a entrevista.

Spencer alegou que Bashir mostrou extratos bancários falsos relacionados ao ex-secretário particular da irmã e de outro ex-membro da família real com o objetivo de obter acesso à princesa.

Bashir, posto em causa por práticas enganosas na entrevista, apresentou desculpas aos príncipes William e Harry, mas contestou que tenha ajudado a alimentar a “paranoia” da princesa.

Bashir assegurou ainda ao Sunday Times que a entrevista foi realizada nos termos estabelecidos por Diana e que os dois continuaram bons amigos depois.

A entrevista de 1995 foi vista por perto de 23 milhões de telespetadores apenas no Reino Unido. Em julho deste ano, Tim Davie, CEO do grupo BBC, garantiu que a entrevista nunca mais será transmitida. "Agora que sabemos da forma chocante como a entrevista foi obtida, decidi que a BBC nunca mais vai transmitir o programa, nem o licenciaremos no todo ou em parte a outros emissores".