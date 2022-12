A taxa de juro das principais operações de refinanciamento fica agora em 2,5%, a taxa de depósitos em 2% e a taxa de juro aplicada à facilidade permanente de cedência de liquidez passa para 2,75%.

"O Conselho do BCE considera que as taxas de juro ainda terão de aumentar de forma significativa a um ritmo constante, no sentido de serem atingidos níveis que sejam suficientemente restritivos para assegurar um retorno atempado da inflação ao objetivo de 2% a médio prazo", refere o comunicado divulgado no final da reunião de hoje da instituição liderada por Christine Lagarde.