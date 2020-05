Em declarações à agência Lusa, o administrador da Flex2000, Carlos Pereira, disse que a empresa está a sofrer “bastante”, devido à covid-19, tendo registado uma quebra nas vendas de 80% no mês de abril, face ao mesmo período do ano passado.

O gestor esclareceu ainda que estão a adotar “medidas de gestão para salvaguardar o futuro da empresa”, adiantando que, atualmente, têm trabalho para “pouco mais de cem pessoas”.

Carlos Pereira referiu ainda que houve 28 trabalhadores que assinaram as rescisões por mútuo acordo, mas nega que tenha havido qualquer pressão por parte da empresa.

A Flex2000, que se dedica à produção de espumas de poliuretano flexíveis destinadas à indústria do conforto, recebeu hoje a visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, António Costa, durante um périplo por aquele que foi o primeiro concelho a estar sujeito a uma cerca sanitária devido à covid-19.