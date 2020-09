“Quero saudar todas as escolas e todos os profissionais que fizeram tudo o que podiam para organizar o regresso às aulas em segurança. Infelizmente o Governo e o Ministério da Educação não fizeram tudo aquilo que estava ao seu alcance para lhes facilitar a vida”, criticou.

Joana Mortágua, que falava hoje à tarde em Almada, no distrito de Setúbal, durante uma sessão de ‘rentrée’ do BE, defendeu que, no âmbito da pandemia de covid-19, o Governo deveria ter avançado com medidas como a redução do número de turmas, a contratação de mais assistentes operacionais e o rejuvenescimento da classe docente.

Relativamente à redução do número de turmas, a deputada bloquista considerou que esta medida, “embora de difícil implementação”, seria a “mais eficaz para garantir o distanciamento e prevenir episódios de indisciplina”.

“Quando o Governo se atrasou a dar as orientações às escolas o Bloco de Esquerda fez esta proposta no parlamento e ela foi chumbada. O Governo falhou uma oportunidade”, lamentou.

Joana Mortágua criticou igualmente a demora do Governo em rever a portaria de rácios que permite às escolas poderem contratar mais assistentes operacionais, considerando que esta situação “já devia ter ficado resolvida no verão.

“As escolas não têm o número suficiente sequer para o seu funcionamento dito normal. E, num momento em que se exige um esforço e um reforço da higiene e da limpeza era no verão que o problema tinha de ficar resolvido. E o Governo falhou as suas responsabilidades”, afirmou.