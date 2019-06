No debate quinzenal de hoje, Catarina Martins não deixou de fora a legislação laboral e avisou António Costa que "é um erro acabar esta legislatura sem tirar a ‘troika’ da legislação laboral", tal como é um erro "aprovar uma lei do trabalho de braço dado com o PSD".

"De uma vez por todas, senhora deputada, seja coerente: se quer combater a precariedade, aprove a lei do Governo", respondeu o primeiro-ministro.

A líder do BE tinha antes instado o chefe do executivo a não esperar "pela próxima legislatura" e a fazer "a lei do trabalho com a esquerda".

António Costa desafiou Catarina Martins para que "não hesite em votar na proposta de lei do Governo que restringe definitivamente o acesso à precariedade na relação de trabalho, que deixa de permitir que ser jovem à procura do primeiro emprego seja fator de contrato a prazo, que reduz o número de renovações, que reduz o número de anos em contrato a prazo e que pune as empresas que abusam do contrato a prazo".

Na resposta, Catarina Martins afirmou que "se uma empresa pode ter por um período experimental cada vez mais longo um jovem que é despedido no fim sem sequer receber indeminização para depois pôr outro, há mais precariedade".

"Os jovens não são descartáveis e nunca o voto do Bloco de Esquerda está numa lei que terá mais precariedade", garantiu.