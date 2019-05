A comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantia discutiu hoje e votou, na especialidade, a proposta de lei do Governo que altera o estatuto dos magistrados judiciais e as respetivas alterações apresentadas pelos partidos.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, o deputado do BE José Manuel Pureza explicou que "foi aprovada uma solução segundo a qual os magistrados poderão vir a ter um vencimento que vai para além do que é o salário do primeiro-ministro, embora com uma proposta do CDS que fixa o teto do salário do Presidente da Assembleia da República".

"É bem verdade que esta proposta do PS, e depois composta com uma outra do CDS-PP, procura responder a uma situação de necessidade de alterar o vencimento dos juízes, mas a singularidade da situação dos juízes não pode ser considerada como diferente da singularidade das situações de uma série de outros segmentos profissionais que têm os seus vencimentos limitados", criticou.

Assim, na perspetiva do deputado bloquista, esta situação é "absolutamente inaceitável" e, a partir de agora, "perdeu qualquer tipo de legitimidade quem neste parlamento invoca a necessidade de contenção salarial".