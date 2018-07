Numa pergunta hoje dirigida ao Ministério da Saúde, os deputados à Assembleia da República Pedro Soares, Jorge Falcato e Moisés Ferreira explicam que a lei consagra como tempo máximo de resposta para uma consulta de especialidade hospitalar 120 dias (quatro meses), salientando que "uma consulta ao site dos tempos médios de espera permite constatar que o Hospital de Braga está em incumprimento com o disposto na lei em dezasseis especialidades", sendo que os dados remetem para setembro, outubro e novembro de 2017.

Confrontada com os dados apresentados pelo Bloco de Esquerda, a administração do Hospital de Braga respondeu com dados diferentes dos apresentados pelos bloquistas.

Segundo o BE, "a marcação de uma consulta de genética médica demora três anos (1075 dias), enquanto uma consulta de angiologia, cirurgia maxilofacial, dermatovenereologia, endocrinologia ou reumatologia demora cerca de um ano", sendo que para uma consulta de estomatologia, imunoalergologia, ortopedia ou otorrinolaringologia ou pneumologia "os utentes terão que aguardar sete meses".

"Esta situação é absolutamente intolerável, exigindo resolução urgente e intervenção do gestor do contrato da Parceria Publico Privada [O Hospital de Braga, que serve uma população de mais de 275 mil utentes, é gerido através de uma parceria público privada (PPP), com o Grupo Mello Saúde]", lê-se.

Os bloquistas defendem ainda que os "atrasos inaceitáveis na marcação de consultas deixa mais uma vez bem patente a inutilidade da gestão privada de serviços públicos".