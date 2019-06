A comitiva do BE foi hoje à tarde recebida em audiência no Palácio de Belém, em Lisboa, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que termina hoje uma ronda pelos partidos com representação parlamentar.

"O BE continuará a negociar até ao último dia para ser possível esse caminho que iniciámos e que achamos que é muito importante", garantiu.

Na perspetiva de Catarina Martins, "uma lei de bases deve ter como objetivo ser ampla, mas é também reflexo de escolhas".

"E assim como a lei de bases em vigor foi só votada por PSD e CDS e na verdade já tem 30 anos, o que é que impede uma maioria negociada à esquerda de fazer também uma lei de bases da saúde que tenha um paradigma diferente do anterior", perguntou.

Catarina Martins foi confrontada pelos jornalistas com as declarações do primeiro-ministro, António Costa, que no debate quinzenal de quinta-feira, precisamente na interpelação do BE, rejeitou que a nova Lei de Bases da Saúde seja "um contrato a prazo até ao final de uma legislatura, com a atual maioria, mas que seja uma lei de bases para as próximas décadas, para os portugueses".