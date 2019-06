Segundo o texto do requerimento a que a agência Lusa teve acesso, foi hoje noticiada "a hipótese de se proceder, durante os meses de julho, agosto e setembro, ao encerramento rotativo das urgências de obstetrícia da Maternidade Alfredo da Costa, do Hospital de Santa Maria, do Hospital de S. Francisco Xavier e do Hospital Fernando da Fonseca" (Amadora-Sintra).

"Esta situação gera preocupação ao Bloco de Esquerda e levanta inúmeras questões que devem ser respondidas pela ARS, pelas unidades hospitalares em causa e pela própria Ministra da Saúde", refere o requerimento.

Assim, o BE quer a "audição urgente da ARS Lisboa e Vale do Tejo, dos diretores de obstetrícia da Maternidade Alfredo da Costa, do Hospital de Santa Maria, do Hospital de S. Francisco Xavier e do Hospital Fernando da Fonseca e da ministra da Saúde sobre o possível encerramento rotativo das urgências de obstetrícia na região de Lisboa".

"É também necessário perceber há quanto tempo se sabe que tal situação poderia ocorrer e que medidas foram adotadas pelo Ministério para a evitar. Uma situação de tal carência não acontece de um dia para o outro, pelo que o Bloco de Esquerda quer saber o que foi feito, durante os últimos anos, para reforçar estas áreas e impedir os encerramentos que agora são uma hipótese em cima da mesa", justifica ainda.

O BE reitera que um SNS "de qualidade não se faz com soluções de remendo", mas sim "com soluções estruturais e perenes".

"É preciso que se saiba o que fez e está a fazer o Governo para que essas sejam as soluções a seguir", conclui o requerimento do BE.

PSD Lisboa critica encerramento anunciado de urgências nas maternidades da capital

O PSD “lamenta o anunciado encerramento de urgências das maternidades na cidade de Lisboa (…) e exige celeridade na resposta do Ministério da Saúde para não pôr em risco a saúde das grávidas e dos bebés”, declarou o partido num comunicado enviado às redações.

“As grávidas e os bebés não podem ficar à espera das promessas eleitorais deste governo. Precisam de resposta imediata e o PSD Lisboa exige ao governo que não encerre as urgências destas maternidades”, reagiu a concelhia social-democrata.

O partido lembra ainda que estas maternidades de apoio perinatal diferenciado de Lisboa servem as grávidas da capital, “mas também grávidas da região sul que a elas recorrem ou que para elas são transferidas por se tratar de maternidades de referência e de ‘fim de linha’”.

O PSD Lisboa aponta ainda para o facto de “há mais de dois anos” o Sindicato dos Médicos e a Ordem dos Médicos virem a alertar para a “falta de obstetras, neonatologistas, anestesiologistas e pediatras”, uma situação que “tem vindo a agravar-se”, sem que seja conhecida “qualquer medida concreta por parte deste Governo”.

“Este governo, que não só nada fez para resolver o problema da falta de especialistas há muito conhecido, como ainda encerrou camas em várias destas maternidades e agora, fruto da sua impotência e incompetência vem propor o encerramento de urgências”, critica o partido.

“Com a maior receita fiscal de sempre, com o menor investimento na saúde de sempre, este governo está a pôr em causa a estabilidade do SNS e a empurrar as grávidas para o setor privado”, acusa o PSD, recomendando ao governo, “menos propaganda e mais investimento no SNS”.

Marcelo pede esclarecimentos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse hoje esperar que o eventual fecho rotativo de urgências de obstetrícia em Lisboa seja "devidamente esclarecido e explicado", para "serenar os espíritos das pessoas".

A notícia de hoje do jornal Público avança que as urgências de obstetrícia de quatro dos maiores hospitais de Lisboa vão estar encerradas durante o verão, fechando rotativamente uma de cada vez, devido à falta de especialistas.

"Eu espero que seja devidamente esclarecido, explicado, para as pessoas perceberem exatamente como vai ser e para não terem depois as preocupações que vi aparecer", defendeu.

Na perspetiva do chefe de Estado, "essa explicação é muito importante para serenar os espíritos das pessoas numa comunidade tão vasta, numa área tão ampla" como é a de Lisboa.

"Eu não tenho exatamente a memória, mas penso que já não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, quando se aproxima o verão, se fala na hipótese de fecho de urgências, ou de obstetrícia ou de pediatria, enfim, várias especialidades, por causa problemas de funcionamento ou de falta de recursos humanos", lembrou.

Sobre quem é que deve prestar esclarecimentos, Marcelo Rebelo de Sousa pensa que a ARS "vai explicar isso ao parlamento".

O presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) garantiu hoje que as grávidas não vão andar de ambulância entre hospitais na região de Lisboa, durante o verão, período normalmente mais crítico de funcionamento hospitalar.

"O hospital que a gente diz como fechado, entre aspas, vai continuar a dar resposta à sua atividade programada. As senhoras vão continuar a ter lá os seus bebés em segurança e mesmo se houvesse uma urgência de uma pessoa que não viesse pelo CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgentes) ou pelo INEM, teria a sua criança. Posso garantir que não vai haver grávidas de ambulância de hospitais para hospitais na região de Lisboa", assegurou Luís Pisco à agência Lusa.