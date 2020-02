“Para que a hierarquia seja garantia de unidade mas não esteja aberta a apropriações indevidas na ação do MP, quer na base quer no topo, é necessário que haja transparência daquilo que são as diretivas hierárquicas que são colocadas em qualquer momento dos processos penais”, considerou José Manuel Pureza, deputado parlamentar do Bloco de Esquerda.

A reação surge no seguimento de um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR), cuja doutrina Lucília Gago determinou que seja "seguida e sustentada pelo Ministério Público (MP)", e que prevê que a hierarquia do MP pode intervir nos processos-crime, "modificando ou revogando decisões anteriores".

Segundo o parecer, nos processos-crime a intervenção da hierarquia e o exercício dos poderes de direção do MP não se circunscrevem ao que está previsto no Código de Processo Penal, "compreendendo ainda o poder de direção através da emissão de diretivas, ordens e instruções, gerais ou concretas".

Em declarações à agência Lusa, José Manuel Pureza considerou “imperativo” um princípio de transparência, porque “só com registo dos processos é que há garantia de fiscalização, que há responsabilização de quem emite essa ordem, que há defesa de quem a tem que cumprir e portanto há garantia do MP como um todo”.