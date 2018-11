O BE pretende saber se "tem o CGI acompanhado a evolução" de situações como os "entraves criados ao processo de regularização de precários", a "aparente incapacidade de dar resposta ao caderno reivindicativo dos sindicatos", como também "a incerteza relativa à composição da nova direção de informação" de televisão da RTP, devido ao impasse com a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).

A ERC considera que a administração liderada por Gonçalo Reis não fundamentou a exoneração dos adjuntos, pelo que não se pronuncia sobre as duas substituições - Helena Garrido e Cândida Pinto -, tendo o Conselho Regulador enviado questões sobre o tema, aguardando resposta da estação pública.

"Perante a manifesta incapacidade do Conselho de Administração para a resolução destes problemas, que ações tomou ou pretende tomar o CGI para garantir a estabilidade da RTP e o adequado cumprimento das funções de serviço público que lhe são atribuídas", questiona o Bloco de Esquerda, nas questões enviadas ao CGI por intermédio do ministério da Cultura.

"Com o objetivo de discutir o caderno reivindicativo aprovado em plenário de trabalhadores, decorreu no passado dia 27 de novembro uma reunião entre os sindicatos e o Conselho de Administração da RTP. No comunicado que sintetiza as conclusões desta reunião, o Sindicato de Jornalistas afirma que, apesar de ter existido 'abertura para negociar as matérias constantes do documento', o Conselho de Administração 'fez notar que as matérias pecuniárias ficam dependentes da aprovação do acionista e não avançou com valores e calendário para a concretização destas reivindicações'", refere o BE.