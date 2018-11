Numa pergunta enviada através da Assembleia da República, os deputados Isabel Pires e José Soeiro interrogam o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre se tem conhecimento do processo de recuperação e de despedimento coletivo na empresa DURA Automotive – Indústria de Componentes para Automóveis, Lda., instalada na Guarda.

Segundo o BE, as informações que chegaram ao conhecimento do seu grupo parlamentar dão conta de que a unidade fabril, que “faz parte do chamado ‘cluster’ da indústria automóvel do concelho da Guarda, “está em risco de fechar”.

“Em conformidade com o que nos foi denunciado, se a DURA não conseguir novos contratos, existe a intenção de deslocalizar a produção para outras unidades do grupo, nomeadamente as da Alemanha”, lê-se no documento.

Os deputados do BE acrescentam que “quarenta pessoas já foram despedidas, no mês passado, no âmbito de um processo de despedimento coletivo que está agora a entrar numa segunda fase”.