“Este número é manifestamente insuficiente para dar resposta aos inúmeros atropelos que ainda se cometem em matéria laboral, revelando ainda uma total despreocupação do Governo para com os trabalhadores, deixando-os literalmente abandonados ao abuso que muitas vezes ocorre nas empresas”, considera a comissão coordenadora distrital do BE.

A posição do Bloco surge depois de reuniões tidas pelo deputado Nelson Peralta, eleito por Aveiro, com as delegações da ACT do entre Douro e Vouga e do Baixo Vouga.

Desses encontros o BE conclui que, ao abrigo da nova legislação aprovada face à pandemia de covid-19, “a ACT no distrito não recebeu ainda nenhum novo inspetor de outras inspeções-gerais para reforçar o serviço, o que impede efetivamente a ACT de fiscalizar e averiguar a veracidade do recurso abusivo a ‘lay-off’ em caso de ‘lay-off’ parcial”.

“Durante a pandemia verificaram-se despedimentos abusivos, alguns que, por intervenção da ACT, já foram revertidos e milhares de trabalhadores precários ficaram sem emprego, ficando muitas vezes sem qualquer proteção social”, refere aquele partido em comunicado.