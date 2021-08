"A @tvi @tvi24pt decidiu promover debate entre 2 candidatos à @CamaraLisboa, excluindo todos os outros. Tratar-se-á de uma grosseira violação dos deveres de imparcialidade, além de outros princípios que a lei protege em período eleitoral. Ainda a tempo de corrigir, @anselmocrespo", escreveu o candidato comunista, referindo-se a Anselmo Crespo, diretor de comunicação da TVI.

Além do debate anunciado pela TVI entre Medina e Moedas, a RTP vai organizar um debate com todos os candidatos por Lisboa a 15 de setembro, tendo a duração de duas horas e sendo transmitido a partir das 21:50 na RTP1 e RTP3.

Às eleições autárquicas de 26 de setembro, concorrem à Câmara de Lisboa Fernando Medina (coligação PS/Livre), Carlos Moedas (coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT/Aliança), João Ferreira (CDU), Bruno Horta Soares (IL), Nuno Graciano (Chega), Beatriz Gomes Dias (BE), Manuela Gonzaga (PAN), Tiago Matos Gomes (Volt), João Patrocínio (Ergue-te), Bruno Fialho (PDR), Ossanda Liber (movimento Somos Todos Lisboa) e Sofia Afonso Ferreira (Nós, Cidadãos!)

A autarquia é atualmente composta por oito eleitos pelo PS (incluindo dos Cidadãos por Lisboa e do Lisboa é muita gente), um do BE (que tem um acordo de governação do concelho com os socialistas), quatro do CDS-PP, dois do PSD e dois da CDU.