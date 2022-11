Durante a noite de terça para quarta-feira, "na cidade de Vilniansk, na região de Zaporijia, como resultado de um ataque com míssil no hospital local, "o prédio de dois andares da maternidade foi destruído", disseram as equipas de resgate nas redes sociais.

Os mesmos acrescentaram que havia "uma mulher em trabalho de parto, um bebé recém-nascido e um médico" dentro do prédio.

"Como resultado do ataque, um bebé nascido em 2022 morreu, a mulher e o médico foram resgatados dos escombros", disseram os socorristas, acrescentando que, de acordo com informações preliminares, não havia mais ninguém preso sob os mesmos.

Entretanto, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já falou sobre este ataque, acusando a Rússia de "terror" e "assassínio".