Esse robot, fabricado na China e que percorre a praça de Trafalgar, também simula o som de gases.

As estradas próximas à área do Parlamento também foram cortadas e polícias vigiam a rota pela qual os ativistas se movimentam.

O líder do principal partido da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, deve falar aos manifestantes mais tarde “para mostrar solidariedade àqueles que [Trump] atacou nos Estados Unidos, em todo o mundo e [no Reino Unido]”, de acordo com o político esquerdista.

Antecipando a reunião que o Presidente realizará hoje com Theresa May, a Scotland Yard montou uma enorme operação policial e de segurança e proibiu os manifestantes em Downing Street, que é o gabinete e residência oficial da primeira-ministra britânica.

Os manifestantes tinham inicialmente planeado protestar diante da residência oficial da primeira-ministra, algo totalmente descartado pela Polícia Metropolitana de Londres (Met).

Os organizadores chamaram o evento de hoje de “carnaval da resistência”.

Após a reunião e o almoço de trabalho que Trump vai ter hoje com Theresa May, ambos os políticos vão participar numa conferência de imprensa.

A quarta-feira será o último dia desta viagem oficial de três dias de Trump ao Reino Unido.

O dia será marcado pela cerimónia de comemoração dos setenta e cinco anos do desembarque e da Batalha da Normandia, evento que será realizado em Portsmouth (sul da Inglaterra) e que contará com a presença de Donald Trump e Isabel II.