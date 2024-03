Em comunicado, o Banco Europeu de Investimento (BEI) anuncia a aprovação de financiamento para “a construção de mais de 1,5 gigawatts de energia solar em Itália, Portugal e Espanha”.

O projeto é financiado pelo bolo de 5,5 mil milhões de euros que teve ‘luz verde’ da instituição liderada por Nadia Calviño, com o objetivo de “estimular o investimento empresarial, aproveitar a energia limpa, melhorar as escolas, expandir os transportes sustentáveis e combater os incêndios florestais”.

Entre as verbas, 3,7 mil milhões de euros serão alocados a projetos de inovação corporativa e investimento empresarial. É neste âmbito que o BEI aprovou também “novas linhas de crédito para ajudar as pequenas empresas a expandirem-se e a criarem empregos, a investirem na ação climática e a aumentarem a atividade nas regiões de coesão com parceiros em Itália e Portugal”.

O financiamento global abrange projetos, além de Portugal, na República Checa, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Itália, Países Baixos, Polónia, Espanha, Roménia, Suécia e Ucrânia.

“Hoje, o Conselho de Administração do BEI aprovou o investimento numa gigafábrica inovadora de baterias para automóveis elétricos, equipamento para combater incêndios florestais no sul da Europa, construção de escolas e financiamento para permitir que as pequenas empresas e os transportes locais sejam mais sustentáveis”, explicou Nadia Calviño, citada em comunicado.

Dos 5,5 mil milhões de euros, 230 milhões de euros serão destinados a reconstruir 11.500 casas danificadas pela guerra em toda a Ucrânia, numa iniciativa coordenada com o Banco Mundial e a Organização Alemã para Cooperação Internacional (GIZ).