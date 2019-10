A ministra dos Direitos da Mulher de Valónia, estado da Bélgica, lembrou na rede social Twitter que “em 2017, 38 mulheres foram assassinadas na Bélgica porque eram mulheres. Em 2016, registaram-se 18 mil denúncias de violência doméstica na Federação Valónia-Bruxelas.”

“É um assunto sério e é totalmente irresponsável trivializá-lo”, conclui.

Já as Secretárias de Estado pela Igualdade de Oportunidades nas regiões de Bruxelas e Valónia, Nawal Ben Hamou e Christie Morreale, respectivamente, anunciaram ter levado o caso ao Conselho de Publicidade.

Como escreve o Brussels Times, a primeira recordou através da sua conta do Facebook que “estando a apenas semanas do dia contra a violência contra a mulher [25 de Novembro], e à medida que o número de mulheres a serem assassinadas pelos seus parceiros violentos continua a aumentar, a Bicky Burger decidiu lançar uma campanha doentia e completamente irresponsável”.

Também Christie Morreale utilizou a mesma rede social para lembrar que “cerca de uma em cada quatro mulheres sofrerá violência durante a sua vida e algumas delas morrerão”, pelo que “usar a violência contra as mulheres na publicidade é irresponsável”.

Na imprensa belga também se condena a ação. A emissora pública, RTBF, qualifica o anúncio como “publicidade de mau gosto” numa altura em que “as campanhas de sensibilização contra a violência contra as mulheres estão a aumentar”, cita o ‘El Español’.

O diário ‘La Dernière Heure’ considera a publicação “publicidade misógina”, cita o mesmo jornal.

Ao ‘Het Nieuwsblad’, citado pelo ‘Brussels Times’, o marketeer Tom Sevens disse que a empresa “[condena] qualquer tipo de violência. Este não era o ângulo da publicação. Dentro do contexto da marca, do público alvo e do canal usado, o objetivo é dizer que vender ou comprar Bickys falsas não é feito”.

Já em 2016 outra campanha da mesma marca gerou polémica: aludindo a pessoas com Alzheimer, alegava que “há pelo menos uma vantagem, poder comer uma Bicky a cada meia hora sem sentir culpa”.