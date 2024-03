As autoridades da região russa de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia, decidiram encerrar temporariamente escolas e centros comerciais, face ao aumento de ataques ucranianos, quando decorrem as eleições presidenciais na Rússia.

O presidente da câmara de Belgorod, capital da região, Valentin Demidov, disse hoje que pelo menos duas pessoas morreram e três ficaram feridas “com ferimentos de estilhaços e ferimentos na cabeça” no último ataque ucraniano à cidade. De acordo com a agência de notícias russa Interfax, o Ministério da Defesa russo confirmou na manhã de sábado que três drones ucranianos e oito foguetes foram destruídos no espaço aéreo da região. O exército russo também relatou que, nas últimas horas, tinha frustrado uma tentativa de “sabotadores” ucranianos de penetrar na região fronteiriça através da cidade de Popovka, em Sumy (Ucrânia). O governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, anunciou o encerramento de centros comerciais e instituições de ensino nos próximos dias, tendo em conta que as eleições presidenciais na Rússia vão continuar este sábado e durante todo o domingo, com recontagens previstas para segunda-feira. “Com base na situação atual, temos de anunciar que os centros comerciais de Belgorod e da região de Belgorod não abrirão no domingo e na segunda-feira. Nas escolas e universidades, a segunda e a terça-feira serão dias de folga”, afirmou, numa mensagem publicada no seu canal Telegram. “A situação é bastante complicada, tanto na cidade como na região de Belgorod. É claro que a questão da segurança é a mais importante para todos nós”, explicou. Na sexta-feira, o Presidente russo, Vladimir Putin, prometeu que os ataques ucranianos em território russo não ficarão “impunes”. Há meses que Kiev promete levar o conflito para além da fronteira, como retaliação pela ofensiva e pelos bombardeamentos levados a cabo pelo país há mais de dois anos. Nas últimas semanas, os ataques aéreos foram intensificados e combatentes russos que se dizem anti-Putin afirmam estar a fazer incursões armadas. A guerra desencadeada pela invasão russa da Ucrânia mergulhou a Europa naquela que é considerada a pior crise de segurança desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram