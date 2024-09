Segundo o presidente da Empresa Municipal de Belmonte, Joaquim Costa, em declarações à agência Lusa, esta é a Torá completa mais antiga em Portugal e trata-se de “uma preciosidade” e de “uma mais-valia” para o Museu Judaico, que há cerca de três anos deixou de ter o livro mais importante do judaísmo.

“Esta Torá tem uma longa história para contarmos a quem nos visita. É uma Torá escrita em Espanha, antes da expulsão dos judeus, e depois passou de Espanha para Marrocos e daí para Israel, em Jerusalém, onde estava à guarda dos rabinos”, explicou, em declarações à agência Lusa, Joaquim Costa.

O responsável informou que o documento, que representa os cinco primeiros livros do Pentateuco, o texto fundamental do judaísmo, foi comprado, embora não revele o montante pago.

“Não vale a pena falar em valores. Foi um valor simbólico, mas, pela história que esta Torá tem, e pelos anos, esta Torá não tem preço”, sublinhou o presidente da Empresa Municipal de Belmonte.

De acordo com Joaquim Costa, a Torá sefardita tem mais de 400 anos, está completa, tem 384.805 palavras e é toda escrita à mão, com uma tinta ‘kosher’.

O responsável adiantou que o Museu Judaico, inaugurado em 2005, tinha o livro mais importante do judaísmo, propriedade da Comunidade Judaica de Belmonte, que levava o documento para a sinagoga nas festas mais importantes, como estava estipulado em protocolo, mas há cerca de três anos não foi devolvida ao espaço museológico.

“Foi o novo rabino que veio para a comunidade que mandou levar a Torá. Nunca nos disseram porquê”, frisou Joaquim Costa.

Desde há cerca de dois anos que foram iniciados contactos com pessoas em Israel para adquirir o documento, que acabou por ser intermediado por dois rabinos, um deles Eliahu Birnbaum.

“É o livro mais importante do judaísmo. É um livro histórico e, ao mesmo tempo, religioso. Ensina a religiosidade e a espiritualidade do povo de Israel”, pormenorizou o presidente da Empresa Municipal de Belmonte.

O Museu Judaico de Belmonte recebeu, no ano passado, 29 mil visitantes, mas começou a receber cancelamentos desde que teve início a guerra entre Israel e o grupo islamita Hamas e este ano regista uma quebra de 18% no número de entradas.

Joaquim Costa salientou que antes havia rotas diárias entre Lisboa e Israel e que agora “há menos aviões a fazerem essa rota”.

Belmonte, no norte do distrito de Castelo Branco, mantém uma comunidade de criptojudeus, pessoas que praticavam a religião às escondidas quando os judeus foram expulsos do país.

“Conseguiram sobreviver durante cinco séculos. Têm uma história única. Por isso, o Museu Judaico, com as suas peças e história, é um atrativo para muitos judeus de toda a parte do mundo”, realçou o responsável.