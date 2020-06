O Benfica recebe o Tondela quinta-feira, às 19:15, em jogo da 25.ª jornada da I Liga que marca o regresso de ambas as equipas à competição, quase três meses após a suspensão do campeonato devido à pandemia de covid-19.

O clube encarnado referiu ainda que esta iniciativa será perpetuada no final do campeonato, com uma instalação permanente em que serão utilizados os cachecóis recebidos, no que diz ser um contributo para “ajudar a equipa a alcançar o 38 [título nacional]”.