"É um sentimento de orgulho e de que o trabalho foi bem feito. Estive dois anos fora, foram dois anos de crescimento. Estou pronto para trabalhar e, se o mister entender, agarrar a oportunidade", disse o jogador, em declarações à Benfica TV.

O atleta, de 23 anos, regressa esta época ao clube, depois de um ano de empréstimo ao Famalicão, pelo qual disputou na época passada 34 jogos e marcou sete golos, nas diversas provas.

Os dois anos de empréstimo – o primeiro dos quais ao Nottingham Forest, de Inglaterra – foram de “crescimento” e decisivos para o ajudar à “felicidade” de poder regressar à “casa mãe”.

“Os objetivos passam por trabalhar no dia a dia, com os meus colegas, aprender ao máximo com o mister e ajudar o Benfica a conquistar os seus objetivos", destacou o jogador, que na segunda-feira começa a trabalhar sob a orientação do treinador Jorge Jesus.

O jovem formado no Benfica estreou-se na equipa principal das ‘águias’ na temporada 2017/18 e teve a oportunidade de atuar nas provas nacionais e também na Liga dos Campeões.

Sábado, o Benfica anunciou a contratação dos futebolistas brasileiros Gilberto, defesa proveniente do Fluminense, e Helton Leite, guarda-redes que pertencia ao Boavista, tendo ambos assinado contrato até 2025.

O médio brasileiro Pedrinho, ex-jogador do Corinthians, cuja contratação foi anunciada em março, era, antes de Gilberto e Helton Leite, o único reforço oficial do Benfica.