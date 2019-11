“Ao estar dividido, o Parlamento reflete ou representa o país. O país está dividido”, explicou o antigo ‘speaker’.

Bercow criticou o Procurador Geral, Geoffrey Cox, por ter classificado o Parlamento como “uma desgraça” após a suspensão decretada pelo governo ter sido declarada ilegal, verbalizando a frustração do governo.

“Tem o direito à sua opinião, mas no meu entender, ele sofre de uma desvantagem material por estar errado”, disse, na sua linguagem tipicamente rebuscada.

Quanto aos cidadãos britânicos, manifestou compreensão por estarem “fartos” do ‘Brexit’, mas argumentou que a pressa não é uma boa forma de conduzir políticas.

“Vamos continuar a debater o ‘Brexit’, não só no Parlamento, mas no país, com certeza durante pelo menos os próximos cinco anos, muito provavelmente nos próximos 10, muito possivelmente nos próximos 15″, prognosticou.

Ao que acrescentou, no seu estilo próprio e irónico: “Isto é tão evidente que apenas alguém extraordinariamente inteligente e sofisticado não seria capaz de o reconhecer”.

John Bercow cessou funções na sexta-feira, tendo sido substituído pelo trabalhista Lindsay Hoyle numa eleição realizada na segunda-feira entre os deputados.

No encontro hoje com jornalistas, demonstrou a sua paixão pelo ténis, ao referir jogadores e histórias relacionadas com as nacionalidades dos seus interlocutores.

Sobre o futuro, revelou que não pretende continuar ligado à política e que está interessado em desenvolver atividade na área da responsabilidade social de empresas e em fazer conferências.

“Quero ganhar um sustento, divertir-me um pouco e fazer algum bem”, resumiu, anunciando que pretende publicar um livro no primeiro trimestre de 2020.