“Ele está a usar as forças armadas dos EUA contra os americanos. Ele está a usar gás lacrimogéneo contra manifestantes pacíficos e a disparar balas de borracha. Para uma foto”, publicou o ex-vice-presidente dos EUA na rede social Twitter, após a visita surpresa de Donald Trump a uma igreja icónica junto à Casa Branca, durante protestos por causa da morte do afro-americano George Floyd às mãos da polícia, há uma semana, em Minneapolis.

Antes, Biden prometera lidar com o “racismo institucional” nos primeiros 100 dias do seu mandato, se for eleito Presidente dos EUA.

Biden reuniu com cerca de uma dúzia de líderes afro-americanos, em Wilmington, Delaware, antes de partir para Los Angeles, Atlanta, Chicago e St. Paul, onde se encontrará com os autarcas destas cidades particularmente fustigadas por ações de violência ligadas às manifestações de protesto contra a morte de George Floyd, o homem negro que morreu sob custódia policial.

“O ódio simplesmente não se esconde. Não desaparece. Quando alguém no poder que respira oxigénio para o ódio debaixo de pedras, o ódio emerge das pedras”, disse Biden, no encontro com os líderes negros, repetindo as críticas ao seu rival e Presidente, Donald Trump, a quem acusa de instigar à violência, com mensagens na rede social Twitter.