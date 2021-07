“Estaria preparado para doar grandes quantidades de vacinas se, de facto, tivesse a certeza de que uma organização internacional as administraria e […] que todos os cidadãos tivessem acesso”, referiu Joe Biden, questionado em conferência de imprensa na quinta-feira sobre o facto de Cuba não ter aderido ao programa Covax da Organização das Nações Unidas (ONU).

O Presidente norte-americano adiantou ainda que está a pensar na melhor forma para restaurar a Internet no país caribenho.

Segundo Joe Biden, os Estados Unidos estão a verificar se têm as capacidades tecnológicas necessárias para restabelecer a Internet móvel na ilha comunista.

Durante uma conferência de imprensa conjunta com Chanceler alemã, Angela Merkel, Biden assegurou que está a considerar “várias coisas […] para ajudar o povo de Cuba”, precisando que se trata de um “Estado decadente que oprime os seus cidadãos”.

No domingo, milhares de cubanos saíram as ruas para protestar contra o governo e exigir liberdade, um dia inédito que terminou com dezenas de detidos e confrontos depois de o Presidente, Miguel Díaz-Canel, ter recorrido à televisão para apelar aos seus apoiantes que saíssem à rua para enfrentar os manifestantes e defender a Revolução.

Segundo fontes oficiais, uma pessoa morreu e centenas foram detidas.