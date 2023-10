“Com base no que vi, parece que foi feito pela outra parte, não por vocês", disse Biden numa conferência de imprensa conjunta com Benjamin Netanyahu, pouco depois de ter chegado a Israel.

Biden disse que havia muitas pessoas que não tinham certeza do que causou a explosão no hospital anglicano Al Ahli, no norte da Faixa de Gaza, na terça-feira.

A explosão matou pelo menos 500 pessoas, segundo o Hamas e outras fontes palestinianas, que acusaram Israel de ter bombardeado o hospital.

Israel negou a responsabilidade pelo ataque e atribuiu a explosão a um disparo falhado do grupo palestiniano Jihad Islâmica, que devolveu a acusação ao exército israelita.