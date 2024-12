O Air Force One, avião que transporta o chefe de Estado norte-americano aterrou, como previsto, cerca das 17:30 em Luanda, e tinha à sua espera além do chefe da diplomacia angolana, o governador de Luanda, Luís Nunes, entre outras individualidades para os cumprimentos de boas vindas.

Joe Biden era também aguardado por membros da comunidade norte-americana, que cumprimentou durante alguns minutos, incluindo militares e algumas crianças.

O Presidente norte-americano reúne-se na terça-feira com o seu homólogo João Lourenço, no Palácio Presidencial, e desloca-se ao Museu Nacional da Escravatura à tarde.

No dia seguinte, Joe Biden irá a Benguela onde vai visitar o Porto do Lobito, um complexo industrial do Grupo Carrinho e participar numa cimeira internacional sobre o Corredor do Lobito, caminho-de-ferro que atravessa Angola ligando a costa atlântica à Republica Democrática do Congo.