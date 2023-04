O tradicional Jantar de Correspondentes da Casa Branca ficou marcado por piadas de alguns jornalistas correspondentes sobre a idade de Joe Biden, que nunca se mostrou incomodado, de acordo com a imprensa norte-americana.

"Os protestos em França deviam inspirar-nos. Eles manifestaram-se contra o aumento da idade da reforma para os 64 anos, e aqui, nos Estados Unidos, temos um homem de 80 anos a implorar-nos para trabalhar mais quatro anos", disse Roy Wood Jr., correspondente no programa The Daily Show, no canal Comedy Central.

Joe Biden, o presidente, não 'abanou' e comparou-se com Robert Murdoch, o milionário da comunicação, atualmente com 92 anos."Podem pensar que eu não gosto de Rupert Murdoch, mas isso não é verdade. Como posso não gostar de alguém que me faz parecer o Harry Styles?", disse.

O presidente dos Estados Unidos poderá manter-se em funções, se for reeleito em 2024, até aos 86 anos.