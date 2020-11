Segundo o The New York Times, Biden venceu o estado de Arizona com uma pequena margem em relação a Donald Trump: 11 mil votos, ou seja 0,3 pontos percentuais mais.

O Arizona trata-se de um estado tradicionalmente republicano, a favor de Trump.

Biden consegue, assim, angariar mais 11 votos no Colégio Eleitoral, contando com um total de 290 votos, mais 20 do que os 270 necessários para sair vencedor das eleições presidenciais. Trump conta com 217 votos de grandes eleitores, numa altura em que faltam atribuir 31.

Joe Biden é então o primeiro candidato democrata a vencer no Arizona desde 1996 - ano em que Bill Clinton venceu. Antes de Clinton foi Harry S. Truman, em 1948, a pintar de azul este estado, escreve o The New York Times. Nas presidenciais de 2016, Donald Trump venceu o Arizona por 3.5 pontos percentuais.