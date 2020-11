A declaração de vitória surgiu depois da atualização das contagens no estado da Pensilvânia, decisivo para as contas finais.

Joe Biden soma agora 273 votos no Colégio Eleitoral, enquanto Donald Trump contabiliza 214. São necessários 270, no mínimo, para ganhar a presidência.

Biden já deixou uma mensagem no Twitter a declarar a vitória: "América, sinto-me honrado por me terem escolhido para liderar o nosso grande país. O trabalho à nossa frente será difícil, mas prometo-vos isto: eu serei o Presidente de todos os americanos - tenham votado em mim ou não. Manterei a fé que depositaram em mim".

Ao longo dos últimos dias, os olhos do mundo estiveram postos nos Estados Unidos da América (EUA), numa interminável noite eleitoral.

Dia 3 de novembro, os norte-americanos votaram em massa para escolher o novo presidente (e um recorde de 100 milhões de eleitores votaram antecipadamente).

De um lado, Donald Trump, presidente nos últimos quatro anos e candidato pelo partido Republicano; do outro, Joe Biden, candidato democrata e ex-vice-presidente de Barack Obama.

Joseph R. Biden, de 77 anos, é agora considerado pelos meios norte-americanos o 46.º Presidente dos Estados Unidos da América, o mais velho de sempre a entrar na Casa Branca.

Com quase 50 anos de vida política, Biden ocupa um lugar no centro moderado do partido Democrata, tendo sido essa a bandeira que usou durante a campanha para ser nomeado o candidato pelos democratas às eleições.

Ao seu lado terá Kamala Harris. A agora vice-presidente é a primeira mulher negra a ocupar ao cargo. Harris, de 55 anos, senadora pelo estado da Califórnia e procuradora-geral do mesmo estado, foi uma das rivais de Joe Biden nas primárias, mas desistiu da corrida e declarou publicamente o seu apoio ao agora presidente.

Trump é o primeiro Presidente em funções a perder a reeleição desde George H.W. Bush em 1992.

Uma eleição atribulada

Trump tem uma bateria de centenas de juristas a colocar várias ações judiciais em diferentes estados, para tentar impugnar o processo eleitoral. Donald Trump tinha avisado na noite eleitoral que iria recorrer ao Supremo Tribunal para contestar o resultado das eleições.

Os democratas acreditam que as queixas são infundadas, mas dependendo das decisões de vários juízes estaduais e municipais, os recursos podem atrasar a formalização dos resultados, por dias ou semanas.

As sondagens foram dando vantagem a Joe Biden nos últimos meses, mas a experiência de 2016 deixou marcas e ninguém queria avançar com certezas sobre vencedores antes do tempo este ano - em 2016, Hillary Clinton era dada como vencedora certa nas sondagens, mas os resultados acabaram por surpreender, dando a vitória a Trump.

Embora alguns resultados tenham sido fechados na noite eleitoral, os números não foram suficientes para declarar um vencedor nessa altura.

Os EUA tiveram de esperar quatro dias pelas contagens dos últimos estados-chave. Até este sábado, estavam por apurar os resultados no Nevada, Pensilvânia, Arizona, Geórgia e Carolina do Norte - no Alasca também, mas este não é um estado-chave, sendo praticamente segura a vitória republicana.

Nos últimos dias, protestos pela contagem de votos levaram apoiantes de Trump e de Biden às ruas nos EUA. Enquanto nalguns casos, os seguidores de Trump exigiam o fim da contagem dos votos enviados pelo correio, que favoreceriam o candidato democrata Joe Biden, milhares de manifestantes saíram às ruas, de Nova Iorque a Seattle, para exigir que todos os boletins fossem contados.