A autoridade dos transportes públicos da cidade francesa está a eliminar gradualmente os pedaços retangulares de cartão que têm mantido os viajantes da capital em movimento durante os últimos 120 anos, conta o The Guardian.

Assim, vinte anos após o metro de Nova Iorque ter terminado com as fichas metálicas e 10 anos depois de o metro de Londres ter ficado sem papel, o bilhete de Metro de Paris, que mede 6,5cm x 3cm, branco com uma faixa magnética castanha, está numa viagem de ida para a história do transporte.

A autoridade regional de transportes da Île-de-France, da qual Paris faz parte, esperava já ter tomado esta decisão há muito tempo, mas a crise de Covid, a invasão russa da Ucrânia e uma escassez global de microchips levaram ao atraso da introdução de uma tecnologia mais recente.

"Estávamos com pressa, mas a crise dos chips atrasou-nos", disse Laurent Probst, diretor-geral da Île-de-France Mobilités, à Agence France-Presse.

O primeiro bilhete de Metro foi utilizado às 13h00 do dia 19 de Julho de 1900, na inauguração da Linha 1 para a exposição de Paris de 1900. Custou apenas 25 cêntimos, em dinheiro antigo, para um lugar na primeira classe. Agora um único bilhete custa 1,90 euros.

Grégoire Thonnat, o autor do livro Petite Histoire du Ticket de Métro Parisien, escreveu sobre esta mudança.

"Desde 1900, o bilhete do Metro tem acompanhado a nossa vida diária, no fundo dos nossos bolsos, nas nossas carteiras ou no meio das páginas dos nossos livros ... em breve desaparecerá".

"É um dos elementos da vida parisiense. A sua vida é muito curta, cerca de uma hora a uma hora e meia, mas nós ficamos apegados a eles. É irracional", apontou.

Com esta decisão, as máquinas emissoras de bilhetes estão a ser gradualmente eliminadas em toda a rede da cidade. O objetivo é que até 2025 o bilhete chegue à sua paragem final, sendo substituído por bilhetes em telemóveis ou cartões de viagem.