A informação, revelada pelo Wall Street Journal, foi confirmada à AFP por uma fonte próxima da transação.

Dono do fundo de pensões Citadel e grande doador do Partido Republicano, Griffin já tinha gasto cerca de 43 milhões de dólares (aproximadamente 39,4 milhões de euros), em novembro de 2021, para adquirir uma cópia original da Constituição dos EUA, que emprestou a um museu no estado do Arkansas.

Segundo a Sotheby's, que na quarta-feira organizou a venda do "Apex", como foi nomeado o esqueleto de estegossauro mais completo já encontrado, com cerca de 150 milhões de anos, o comprador "espera emprestar o espécime a uma instituição americana".

“Apex nasceu nos EUA e permanecerá nos EUA”, disse Griffin, segundo o Wall Street Journal.

A revista Forbes estima a fortuna de Griffin em 37,8 mil milhões de dólares (valor em 34,7 mil milhões de euros na cotação atual). Este ex-aluno da prestigiada Universidade de Harvard, perto de Boston, doou mais de 350 milhões de dólares (321,5 milhões de euros) somente em 2023.

Apex, que mede cerca de 3 metros de altura e 6 metros de comprimento, foi descoberto há dois anos no Estado do Colorado (EUA) e foi colocado a leilão entre 4 e 6 milhões de dólares (3,6 e 5,5 milhões de euros, à taxa de câmbio atual) como o “melhor exemplar” deste famoso dinossauro que viveu há 150 milhões de anos, no final do Jurássico.

O esqueleto de Apex, um dos mais completos e melhor preservados de um dinossauro, superou a marca alcançada por Stan, um Tiranossauro Rex completo que foi vendido em 2020 por 31,8 milhões de dólares na Christie’s, dando continuidade à tendência de aumento do interesse e do preço destes fósseis nos leilões.

A Sotheby’s, que vendeu o primeiro esqueleto de dinossauro em leilão em 1997 por 8,4 milhões de dólares, esteve envolvida em todo o processo, desde a descoberta do Apex pelo paleontólogo Jason Cooper até à venda, marcando a sua primeira parceria.

A casa indicou que a sua especialista Cassandra Hatton documentou o processo, incluindo escavação, restauro e “preservação de informações contextuais, como impressões de pele fossilizada e três ‘ossículos’ (armadura de garganta)” que foram vendidos juntamente com o esqueleto.

O Apex não apresenta sinais de combate ou danos causados por predadores, mas sim indícios de artrite, indicando que atingiu uma idade avançada, segundo um comunicado que descreve a sua “soberba fossilização” que preservou “ossos delicados”, como as frágeis placas dérmicas cervicais.

O que não foi determinado, segundo o jornal New York Times, é o género da Apex, o que pode explicar o nome sem género que recebeu.

Recentemente, a Christie’s vendeu o esqueleto completo de um ‘Gorgosaurus’, parente do Tiranossauro Rex, por mais de 6 milhões de dólares, e também por um preço semelhante vendeu um crânio do rei predador, enquanto na Christie’s, uma casa rival, foram obtivos valores superior.

Na Christie's, que detinha o recorde até ao momento, um esqueleto de dinossauro 'Deinonychus' foi vendido este ano por 12,4 milhões, embora abaixo do recorde para um fóssil.