Diz-se "100% de acordo" com a responsabilidade da igreja em ajudar as vítimas de abuso sexual a "refazerem as suas vidas".

Em entrevista ao Jornal de Notícias, o bispo do Porto, D. Manuel Linda adiantou que "na Conferência Episcopal de abril, vamos finalmente chegar a acordo sobre isso. Sobre a forma de as compensar financeiramente" as vítimas de abuso sexual.

Muito criticado por ter dito que não se justificava uma comissão para investigar os abusos na igreja católica — "Ninguém cria uma comissão para estudar os efeitos do impacto de um meteorito na cidade do Porto. É possível que caia aqui um meteorito? É. Justifica-se uma comissão dessas? Porventura, não" —, D. Manuel Linda pediu desculpa em 2022 pelas palavras e reitera que "jamais esteve em causa a condenação radical dos abusos".

"Estava convencido de que, com as estruturas que já tinha na diocese, podia resolver todos os problemas que surgissem", explica. Agora, assume agora ter ficado surpreendido com a dimensão dos abusos em Portugal.