Antony Blinken disse, neste domingo, que a fronteira de Rafah entre Gaza e o Egito "estará aberta" para a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, disse aos jornalistas desde do Cairo depois de conversar com o presidente Abdel Fattah al-Sisi.

A ajuda proveniente de vários países está a acumular-se na península do Sinai, no Egito, devido ao até agora fracasso em alcançar um acordo que permita a passagem segura para Gaza, juntamente com a evacuação de portadores de passaporte estrangeiros através da fronteira de Rafah.

No sábado, o ministro de Negócios Estrangeiros egípcio confirmou à CNN Internacional que a fronteira está, e "sempre esteve", aberta para a passagem de cidadãos com passaporte estrangeiro. Sameh Shoukry enfatizou que o problema "são as estradas que foram destruídas pelos bombardeamentos isrealitas", disse, acrescentando que os "estrangeiros que conseguirem chegar à fronteira, o Egito facilitará o seu regresso a casa", pode ler-se.

"Estamos, juntamente com as Nações Unidas, o Egito, Israel, a colocar em prática o mecanismo pelo qual vai ser possível levar a assistência necessária às pessoas que precisam", declarou o chefe da diplomacia norte-americana.

Blinken acrescentou ainda que os Estados Unidos nomearam um enviado especial, o veterano e ex-diplomata David Satterfield, para acompanhar todo o processo de ajuda humanitária a Gaza.

*com AFP e CNN