No projeto de resolução também enviado à agência Lusa, o grupo parlamentar do BE propõe que a Assembleia da República recomende ao Governo a suspensão imediata dos trabalhos de prospeção, exploração e extração de petróleo e gás, convencional ou não-convencional, em território nacional.

A resolução sugere ainda que sejam desenvolvidas as "ações necessárias ao cancelamento de todos os contratos relativos à exploração de hidrocarbonetos que estejam ativos, nomeadamente os contratos referentes às áreas designadas Batalha e Pombal".

O BE recorda que em 2016 existiam 15 contratos de prospeção e produção de petróleo ativos em território nacional, em terra e no mar, do Algarve ao Porto.

"Desde então, muitas autarquias, associações e movimentos ambientalistas contestaram a implementação da indústria petrolífera, apelando de diversas formas à responsabilidade ambiental e socioeconómica da Agência Portuguesa do Ambiente e do Governo, no sentido de travar este processo. O assunto já correu vários tribunais e a cidadania tem vindo gradualmente a vencer o ‘lobby’", lê-se na proposta.

Referindo que os três contratos ‘offshore’ da Costa Vicentina, "apesar de já ter sido anunciada a desistência pela ENI e a Galp, ainda são visados em vários processos em tribunal", os deputados adiantam que, neste momento, "apenas as áreas denominadas Batalha e Pombal têm simultaneamente contratos ativos e trabalhos a decorrer, numa faixa litoral que se estende das Caldas da Rainha a Soure, a cargo da empresa Australis Oil&Gas".