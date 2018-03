No debate quinzenal de hoje, na Assembleia da República, em Lisboa, António Costa afirmou que o Governo “irá cumprir” a promessa de acabar com “o banco de horas individual”, como está no programa de Governo e no compromisso com os partidos de esquerda, em 2015.

Um dia depois de o PS ter chumbado, no parlamento, propostas do PCP sobre contratação coletiva, que considerou um erro, Catarina Martins deixou a frase e o desafio:

“Não queremos crer que o Governo não vai cumprir o seu programa. Revogar o banco de horas está no programa do Governo. Quando? Por que não ontem? Quanto tempo estaremos à espera?”

Na resposta, o chefe do Governo afirmou que iria cumprir e até avançou a data para apresentar as propostas quer quanto ao banco de horas individual quer quanto à precariedade – 23 de março, na próxima semana.