Os factos mais significativos da crise na Bolívia:

Eleição presidencial

A 20 de outubro realizaram-se as eleições presidenciais. Evo Morales, o primeiro chefe de Estado indígena no país e no poder há 13 anos, tentou o quarto mandato, apesar de a possibilidade ter sido rejeitada em um referendo em 2016 e posteriormente avalizada pela justiça. Dos nove candidatos, só o centrista Carlos Mesa, que exerceu a Presidência entre 2003 e 2005, estava na corrida para enfrentar Morales numa eventual segunda volta.

Rumo a uma segunda volta

Na noite da eleição, Morales liderava o apuramento dos votos com 45,28% à frente de Mesa, que tinha 38,16%. Os dois candidatos encaminhavam-se, assim, para uma segunda volta sem precedentes na Bolívia, quando estavam apurados 84% dos votos.

Na Bolívia, para evitar uma segunda volta, o candidato principal deve obter a maioria absoluta ou pelo menos 40% dos votos com uma diferença de dez pontos percentuais sobre o segundo colocado.

A oposição e os observadores internacionais criticaram o ritmo lento das autoridades para divulgar o resultado final, temendo uma possível fraude.

Começaram as manifestações nas ruas.

Na segunda-feira, 21 de outubro, o Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) atribuiu 46,4% dos votos a Morales contra 37,07% para Mesa, com 95,63% das urnas apuradas. A brecha se aproxima dos dez pontos necessários para a vitória na primeira volta. Mesa denuncia "fraude".

Revolta nas ruas