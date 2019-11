O presidente boliviano, Evo Morales, denunciou neste sábado que a casa de sua irmã na região de Oruro, no sul do país, foi incendiada por "grupos ilegais" no âmbito de um plano para derrubá-lo.

"Denunciamos e condenamos ante a comunidade internacional (...) que o plano de golpe fascista executa atos violentos com grupos ilegais que incendiaram a casa de governadores de Chuquisaca e Oruro e a da minha irmã nesta cidade", escreveu o presidente no Twitter. Imagens que circulam nas redes mostram a casa de Esther Morales, irmã mais velha do presidente, parcialmente destruída depois de uma multidão a ter incendiado. A casa de Víctor Hugo Vásquez, governador de Oruro terá sido atacada também por supostos opositores que a incendiaram. E em Sucre, a capital da Bolívia, a casa do governador do departamento de Chuquisaca, Esteban Urquizo, também foi parcialmente incendiada. O país é palco de protestos, paralisações e episódios violentos, que deixaram três mortos desde as eleições de 20 de outubro, nas quais Morales foi reeleito para um quarto mandato de cinco anos, e que a oposição denunciou como fraudulentas. A oposição, fortalecida por um motim policial, exige há dias a renúncia do presidente. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.